Банк России задумался об обновлении Кодекса корпоративного управления

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Банк России планирует начать разработку новой редакции Кодекса корпоративного управления, сроки пока не называются.

"С учетом того, что произошло, мы понимаем, что он и морально, и физически, наверное, устаревает, если уже не устарел. Мы сейчас как раз очень активно начали думать над тем, когда и как мы его (Кодекс корпоративного управления - ИФ) будем обновлять", - сообщил замдиректора департамента корпоративных отношений ЦБ Андрей Зорин на XVII международном форуме корпоративных секретарей, организованном их профессиональным объединением.

Однако называть конкретный срок начала разработки он не стал, подчеркнув, что регулятор пока не готов объявить о старте кампании.

"Очень сложно прогнозировать что-то не то что в среднесрочной, а даже краткосрочной перспективе", - сказал Зорин.

Действующая редакция кодекса появилась в России в 2014 году.

Впервые идея его обновления была высказана осенью 2021 года. На тот момент ЦБ допускал возможность концептуальной переработки документа к 2024 году. Директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына отмечала, что если и пересматривать документ, то концептуально, а не исправляя отдельные нормы.

Тема принятия новой редакции Кодекса вновь была поднята в публичной плоскости весной 2023 года. В мае на Петербургском юридическом форуме о планах "актуализировать" и сделать Кодекс "чуть более гибким" говорил замминистра финансов Алексей Моисеев.