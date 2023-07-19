Депутаты внесли в Госдуму поправки, расширяющие полномочия Банка России на страховом рынке

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Законопроект с пакетом поправок в федеральный "Закон об организации страхового дела в РФ" внесен в Госдуму, он уточняет и расширяет полномочия Банка России как регулятора на страховом рынке с учетом опыта риск-ориентированных подходов, внедряемых в сегменте в последние годы.

Документ (№405773-8) размещен в электронной базе данных парламента в среду. Его авторы - группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолием Аксаковым, а также группа сенаторов во главе с вице-спикером Совета Федерации Николаем Журавлевым.

В том числе законопроект "наделяет Банк России полномочиями определять особенности осуществления профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг при совмещении с иной деятельностью, в том числе с деятельностью в сфере страхового дела", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Так, документ позволяет страховщикам "совмещать страховую деятельность с иными предусмотренными для них федеральными законами видами деятельности, в том числе с деятельностью дилера" (в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года 39-Ф3 "О рынке ценных бумаг"). Это "позволит им получить лицензию на осуществление дилерской деятельности и стать участником торгов на биржевом фондовом рынке без посредников".

Лицензия дилера "не предполагает дополнительных обязательств страховой организации, которые могли бы нарушить ее финансовую устойчивость", отмечается в пояснительной записке. При этом на рынке ценных бумаг практически нет участников, осуществляющих исключительно дилерскую деятельность: дилерская деятельность является дополнительной к брокерской, банковской деятельности или деятельности по управлению ценными бумагами. Отсутствие допуска страховщиков к дилерской деятельности "повышает издержки и создает определенный арбитраж с другими финансовыми организациями", отмечают разработчики поправок.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин, комментируя эту инициативу "Интерфаксу", отметил, что "поправки о возможности для страховщиков проводить дилерские операции начали обсуждаться давно. Они логичны, поскольку страховые компании накопили достаточную экспертизу на рынке ценных бумаг и способны прекрасно работать без посредников". По его мнению, "объем таких операций не станет значительным", а новая возможность будет, скорее всего, востребована страховщиками "не жизни".

Кроме того, Банк России наделяется "полномочиями по установлению требований к системам управления рисками и собственными средствами (капиталом), внутреннего контроля, противодействия мошенничеству в страховании, а также к выявлению страховщиками конфликта интересов и управлению конфликтом интересов".

В части внедрения количественных требований к капиталу путем модернизации текущих требований законопроект вместо "нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств" вводит понятие "нормативы достаточности собственных средств (капитала)" страховщика. Методику расчета этих нормативов будет устанавливать Банк России, говорится в пояснительной записке.

Значимым источником риска для страховщика является риск ликвидности - риск нехватки денежных средств для исполнения текущих обязательств страховщика, в том числе обязательств по выплате страховых возмещений. По аналогии с законодательством о банках и банковской деятельности законопроект наделяет Банк России полномочиями по установлению норматива ликвидности страховщика и методики его расчета.

Также проектом поправок исключается понятие "средства страховых резервов", так как новые подходы к регулированию платежеспособности страховщиков учитывают все активы и обязательства страховщика и связанные с ними риски без соотнесения отдельных активов с конкретными обязательства. Новые подходы к регулированию платежеспособности подразумевают контроль ЦБ достаточности активов для исполнения всех обязательств страховщика.

Проектируемое регулирование снимает ограничение на выдачу страховщиками займов за счет собственных средств (капитала).

Учитывая то, что неплатеж по субординированному займу не приводит к банкротству страховщика, законопроектом "исключен учет субординированных займов при расчете требований к финансовой устойчивости страховщика". Законопроектом предлагается "изменить требования к размеру минимального уставного капитала страховых организаций, отменив нормы о его дальнейшем поэтапном повышении".

Принятие и реализация положений законопроекта позволят реализовать первый этап перехода на риск-ориентированный подход к регулированию и надзору за страховым рынком, помогут установить качественные требования к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков, а также требования по оценке достаточности собственных средств (капитала) страховщиков, исходя из рисков, присущих их деятельности, полагают разработчики изменений.