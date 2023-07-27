ФосАгро планирует в 2023 году нарастить поставки в Африку на 15-20%

Фото: Владимир Горовых/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - "ФосАгро" планирует в этом году нарастить поставки удобрений в Африку на 15-20%, сообщил журналистам заместитель генерального директора по продажам, маркетингу и логистике компании Михаил Стеркин.

"15-20% у нас будет рост", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В 2022 году Россия экспортировала в Африку 1,6 млн тонн удобрений, из них 540 тыс. тонн пришлось на "ФосАгро", уточнил Стеркин.

В ближайшие 5 лет компания намерена нарастить поставки на континент до 1 млн тонн, напомнил топ-менеджер.

"ФосАгро" занимает первое место среди российских компаний по объему поставок удобрений в страны Африки, обеспечивая около 30% от общего объема экспорта отрасли в этот регион (еще 25% приходится на "ЕвроХим", 24% - на группу "Уралхим-Уралкалий", 12% - на "Акрон").

В настоящее время "ФосАгро" экспортирует удобрения в 21 страну континента (крупнейшие потребители - ЮАР, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Мозамбик, Танзания) и планирует расширять географию поставок, отметил Стеркин. Наиболее востребованными видами удобрений в Африке являются аммиачная селитра, карбамид, моноаммонийфосфат (MAP) и сложные NPK-удобрения, уточнил он.

Топ-менеджер рассказал, что "ФосАгро" разработала пилотную обучающую платформу для африканских сельхозпроизводителей и намерена искать партнеров для ее внедрения. "Чтобы продавать минеральные удобрения в Африку требуется, конечно, обучение фермеров. Программа, которую мы сейчас делаем, позволит фермеру комплексно получить более успешный урожай, чем он это может сделать сейчас. Наша программа не только про минеральные удобрения, но и про применение СЗР, семена, лучшие практики стимулирования роста. В Африке достаточно небольшие фермерские хозяйства, и, наверное, не у всех хватает времени обучаться этому комплексно. Наша программа этому как раз и посвящена", - пояснил Стеркин.