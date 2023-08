Рубль не показал заметных изменений к доллару и юаню на старте торгов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и юань меняются незначительно на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль приостановил падение и находится в боковом коридоре в ожидании новых сигналов, способных задать направление.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 97,23 руб./$1 (+12,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,15 руб. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 3,2 коп. - до 13,45 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль лег в боковой дрейф после "глубокого погружения" по итогам предыдущей сессии. Нацвалюта стабилизировалась на фоне притормозивших падение нефтяных котировок и некоторого снижения спроса на валюту после активных торгов в ходе предыдущих сессий.

Кроме того, участники рынка оценивают последние сигналы Центробанка РФ. Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что июльского повышения ключевой ставки ЦБ РФ может быть недостаточно.

"Денежно-кредитная политика (ДКП) направлена на то, чтобы вернуть и стабилизировать инфляцию на целевом уровне 4% на долгосрочном горизонте. В конечном счете реализуется тот размер повышения ставки, который потребуется для решения этой задачи. А, исходя изо всех предпосылок, с большой долей вероятности потребуется более, чем одно лишь июльское повышение", - сообщил Заботкин в интервью "Известиям".

Он отметил, что нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года составляет 8,5%, то есть это предусматривает возможность неизменности ставки. "Но если исходить из предыдущего опыта коммуникации, если совет директоров в релизе допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то есть вероятность, что это будет сделано уже на следующем", - отметил зампред ЦБ.

Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке пройдет 15 сентября 2023 года.

Центробанк России связывает заметное ослабление рубля с показателями внешнеторгового баланса. Экспортеры в июле сократили продажу валютной выручки на 1,6% - до $6,9 млрд с $7,0 млрд в июне, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ. Регулятор отмечает, что рубль в июле, как и месяцем ранее, находился под давлением снизившегося сальдо внешней торговли. За июль курс национальной валюты снизился к доллару США на 2,3% (в июне - на 10,4%).

Население в июле на фоне ослабления рубля перешло к нетто-продажам иностранной валюты, реализовало ее за месяц на 44,4 млрд рублей; при этом основная их часть пришлась на первую половину месяца. Продажи осуществлялись как на биржевом рынке, так и через крупнейшие банки (на сумму 16,4 млрд рублей и 28,0 млрд рублей соответственно).

Крупнейшими продавцами валюты на рынке спот оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО) как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров. Несмотря на снижение продаж иностранной валюты экспортерами, СЗКО в июле нарастили продажу валюты до 528 млрд рублей с 377 млрд рублей в июне.

В среду утром нефтяные котировки остаются в минусе, но заметно сократили снижение после ослабления по итогам предыдущих торгов на фоне общего ухода трейдеров из рискованных активов.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $86,01 за баррель, что на 0,19% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $82,75 за баррель, что на 0,21% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $79,34/барр. до $82,62/барр., говорится ежемесячном прогнозе управления энергетической информации ведомства (EIA). Оценка стоимости Brent на 2024 год также выросла с $83,51/барр. до $86,48/барр. Ведомство ожидает, что средняя спотовая цена Brent в августе будет находиться на уровне $85/барр.

По мнению министерства, рост цен, продолжающийся с июня, обусловлен дополнительным добровольным сокращением добычи нефти Саудовской Аравией. Как сообщалось, королевство с июля снизило нефтепроизводство на 1 млн б/с и продлило эту меру на август и сентябрь. При этом, считают в EIA, данное ограничение пришлось на период подъема мирового спроса на нефть.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в среду демонстрируют разнонаправленную динамику: китайский CSI 300 опустился на 0,22%, японский Nikkei 225 снизился на 0,48%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,14%, южнокорейский Kospi поднялся на 1,14%, австралийский индекс S&P/ASX 200 повысился на 0,09%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 потерял 0,19%.

Американский рынок акций упал во вторник на фоне общего сокращения аппетита к риску в связи со слабыми статданными из Китая, а также решением агентства Moody's о пересмотре с возможностью понижения рейтингов ряда банков США. Объем китайского экспорта в июле упал на 14,5% в годовом выражении - самыми резкими темпами с февраля 2020 года - и достиг минимальных за пять месяцев $281,76 млрд, сообщило во вторник Главное таможенное управление КНР. Импорт уменьшился максимально с мая 2020 года - на 12,4%, до $201,16 млрд.

Данные министерства торговли США, также опубликованные во вторник, показали сокращение дефицита внешнеторгового баланса страны в июне на 4,1% относительно предыдущего месяца - до $65,5 млрд.

Решение Moody's поместить на пересмотр с возможностью понижения рейтинги шести крупных банков США - U.S. Bancorp, State Street Corp., Bank of New York Mellon, Northern Trust, Cullen/Frost Bankers и Truist Financial - привело к обвалу их котировок в ходе торгов во вторник, однако к закрытию рынка акции частично отыграли снижение.