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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Ночной переток электроэнергии из России обходится Абхазии в разы дешевле дневного

Ночной переток электроэнергии из России обходится Абхазии в разы дешевле дневного
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Абхазия закупает ночной переток электроэнергии из России - стоимость электричества в это время суток существенно дешевле, сообщил и.о. вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансух Нанба.

"Ночной переток нам обходится 8 млн рублей, а днем стоимость составляла бы порядка 30 млн рублей. Вот чем объясняется такое решение", - сказал Нанба на встрече с членами Общественной палаты республики.

Абхазии необходимо около 6 млрд рублей, чтобы привести распределяющие электросети в рабочее состояние, отметил он. По его словам, "сейчас электросетевое хозяйство республики находится в аварийном состоянии, технические потери достигают 30%".

Отвечая на вопрос членов Общественной палаты о том, как в будущем будет решаться вопрос с обеспечением населения электроэнергией, Нанба сообщил, что рассматривается вопрос газификации республики, и использование газа для строительства тепловых станций рассматривается в долгосрочной перспективе.

"Учитывая капиталоемкость проекта, его важность и ресурсы, которые нужно вложить, он не может быть реализован быстро", - сказал он.

На вопрос о причинах, почему не восстанавливаются малые ГЭС, которые в советское время исправно работали, Нанба сообщил, что финансовых ресурсов для этого у республики в настоящее не хватает.

"У нас есть три неработающие ГЭС. На их восстановление приблизительно понадобится около 10 млрд рублей. Они могли бы выработать 350 млн кВт/ч в год. Это покрывало бы половину нашего дефицита в 700 млн кВт/ч. ", - сказал он.

И.о. вице-премьера сообщил, что средний показатель собираемости за потребленное электричество в 2024 году составляет 47%: она выросла на 10% по сравнению с прошлым годом.

"Это связано с установкой современных приборов учета у физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отключение организаций за трехмесячную неуплату и выставление инкассовых поручений", - сказал Нанба.

По его словам, в республике уже всего установлено более 25 тысяч приборов учета электроэнергии, эта работа будет продолжена в следующем году. Он отметил, что потребители не несут расходов на приобретение и установку электронных счетчиков, денежные средства на эти цели выделяются из республиканского бюджета.

В Абхазии с 1 ноября были введены ограничения на подачу электроэнергии из-за энергодефицита, вызванного низким уровнем воды на плотине ИнгурГЭС, питающей республику. Абхазия с 1 ноября закупает электричество в России, однако объем закупаемой электроэнергии недостаточен для полного покрытия потребности республики.

Абхазия ИнгурГЭС Джансух Нанба
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