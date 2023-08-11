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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

ЦБ отметил важность устойчивости бюджетного правила для определения бюджетной политики

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Устойчивость бюджетного правила на фоне риска длительного сохранения нефтегазовых доходов ниже установленного им базового уровня будет одним из важнейших факторов при формировании бюджетной политики на ближайшие годы, полагает Банк России.

"Одним из наиболее важных факторов планирования бюджетной политики на среднесрочном горизонте будут риски исчерпания ликвидной части средств ФНБ и устойчивости действующего бюджетного правила (корректности уровня 8 - 8,3 трлн рублей в 2023 - 2026 годах для базовых нефтегазовых доходов). В условиях санкционного давления на Россию и постепенного циклического снижения мировых цен на сырье существует вероятность длительного сохранения нефтегазовых доходов ниже базового уровня даже при умеренном ослаблении рубля", - говорится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов.

Возможным способом сохранения бюджетного правила в действующей конструкции и перехода к постепенному накоплению Фонда национального благосостояния (ФНБ) является возможная корректировка параметров налогообложения в нефтегазовом секторе, считает ЦБ.

Банк России ФНБ
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