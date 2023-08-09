ЦБ до конца года не будет "зеркалировать" операции по бюджетному правилу для снижения волатильности на рынке

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Банк России с 10 августа и до конца 2023 года не будет осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила, говорится в сообщении ЦБ.

"Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков", - отмечает регулятор.

Решение о возобновлении Банком России операций по покупке валюты в рамках бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.

Отложенные покупки валюты могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет. Решение об этих операциях будет принято после возобновления зеркалирования Банком России регулярных покупок в рамках бюджетного правила.

При этом ЦБ продолжит проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для их размещения в разрешенные финансовые активы в первом полугодии 2023 года. Их объем составляет 2,3 млрд рублей в день.

Минфин РФ впервые с февраля прошлого года перешел к покупкам иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила. Так, с 7 августа ежедневный объемом покупок был определен в эквиваленте 1,8 млрд рублей. Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в августе на сумму 73,2 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июля составило минус 32,7 млрд руб. Таким образом объем покупок на период с 7 августа по 6 сентября составит 40,5 млрд рублей.

Помимо этого, Банк России с 1 августа начал осуществлять операции в связи с использованием средств ФНБ для размещения их в разрешенные финансовые активы внутри страны. С 1 января по 30 июня нетто-объем операций по размещению средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, выраженные в рублях, составил 288,4 млрд рублей.

ЦБ ранее уже приостанавливал зеркалирование операций Минфина в рамках бюджетного правила для снижения рыночной волатильности. Так, 24 января 2022 года Банк России приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила. Это решение тогда было ожидаемым из-за резкого ослабления рубля на фоне растущей геополитической напряженности.

Ранее сообщалось, что евро и доллар в среду днем продолжили активно укрепляться на Московской бирже. Доллар поднялся выше 98 рублей впервые с 25 марта 2022 года, евро торгуется по направлению к 108 рублей.