"Софтлайн" заплатит за разработчика заказного ПО Bell Integrator 5,9 млрд рублей

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Сумма сделки по приобретению ПАО "Софтлайн" группы компаний "БэллИнтегратор" (Bell Integrator, разработчик ПО на заказ) составляет 5,87 млрд рублей, следует из финансового отчета "Софтлайна".

"Софтлайн" объявил о приобретении Bell Integrator 1 июня, сумма сделки не называлась.

Как говорится в отчете, компания 31 мая подписала договор о покупке ГК и заплатила 4,34 млрд рублей. Условиями сделки также предусмотрен отложенный платеж в размере 726 млн рублей и условное вознаграждение (выплата зависит от определенных KPI) в размере 807 млн рублей. По данным на 30 июня "Софтлайн" погасил задолженность перед предыдущими владельцами ГК "БэллИнтегратор" по отложенному платежу в размере 165 млн рублей.

В периметр сделки вошли 100% долей в АО "БэллИнтегратор Групп", АО "БеллИнтегратор", ООО "БэллИнтегратор (Минск)", АО "БэллИнтегратор", ООО "БэллИнтегратор Инновации", ООО "Би Телеком Солюшнз", ООО "БэллИнтегратор Сервис", ООО "Би Сервис" (далее - Группа компаний "БэллИнтегратор"), уточняется в отчете.

ГК "БэллИнтегратор" оказывает услуги по заказной разработке, тестированию качества ПО и приложений, обслуживанию и технической поддержке наиболее критически важного и коммерчески чувствительного ПО.

В отчете "Софтлайн" также раскрыл финансовые параметры ряда других сделок по приобретению IТ-компаний.

Так, 29 июня компания заключила договор купли-продажи 100% долей в ООО АКБ "Барьер" и ООО "Сэйвит Эдьюкейшн". Финансовые условия сделки предусматривают отложенный платеж в размере 238 млн рублей и условное вознаграждение в размере 36 млн рублей, зависящее от результатов деятельности приобретенных компаний.

В апреле "Софтлайн" заплатил 180 млн рублей за 100% долей в ООО "Преферентум", ООО "Робин", ООО "Робин Облако", ООО "СЛ Софт", ООО "Цитрос", ООО "БОСС Кадровые системы" и ООО "Реляционное программирование". Сделка предусматривает также выплату долгосрочного условного вознаграждения в размере 332 млн рублей, краткосрочного условного вознаграждения в 143 млн рублей и краткосрочного отложенного вознаграждения в 134 млн рублей. По состоянию на конец I полугодия "Софтлайн" погасил задолженность перед предыдущими владельцами "СЛ Софт" по краткосрочному отложенному возмещению в размере 114 млн рублей и по краткосрочному условному вознаграждению в размере 56 млн рублей, уточняется в отчете.

ПАО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Летом 2022 года Softline Holding разделил бизнес на российский и международный. В результате разделения российский бизнес с холдинговой компанией "Софтлайн" стал независимым от международного периметра.

Уставный капитал ПАО "Софтлайн" составляет 420 тысяч рублей, 100% акций принадлежит ООО "Аталайя", которым, в свою очередь, владеет Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Аксиома Капитал" под управлением ООО "Тэтис Кэпитал".

Сейчас "Софтлайн" планирует обратиться на "Мосбиржу" с заявлением о листинге своих акций, ожидает начала торгов в конце сентября после завершения обмена ГДР Noventiq Holdings Plc (международная часть бывшего Softline Holding) на акции компании. Ожидается, что в момент начала торгов free float составит от 10,7% до 16,6%.