Замороженные активы РФ в I квартале принесли Euroclear 734 млн евро процентных доходов

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года международный депозитарий Euroclear получил 734 млн евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов, следует из отчета компании.

За первое полугодие 2022 года этот показатель составлял 110 млн евро, за 2023 год - 821 млн евро.

Совет директоров Euroclear ожидает дальнейшего роста процентных доходов на фоне продолжающегося, хоть и замедлившимися темпами, накопления заблокированных средств, сказано в отчете.

Euroclear также "обращает внимание", что Еврокомиссия проводит анализ потенциального использования инвестиционных доходов от замороженных российских ресурсов для поддержки Украины, говорится в документе.

Депозитарий подтвердил ранее озвученную позицию: Euroclear не будет распределять прибыль от замороженных российских активов, пока ситуация с ними не станет более определенной.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (Национальный расчетный депозитарий, входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях. НРД в начале марта по предписанию Банка России ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь, европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД.

Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream. Всего в иностранной инфраструктуре по состоянию на конец ноября, по данным Банка России, были заблокированы активы российских инвесторов на сумму около 5,7 трлн рублей.

Еврокомиссия в начале октября опубликовала разъяснения, по которым власти отдельных стран - членов ЕС могут разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД 3 июня. Участники российского рынка подали запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех неподсанкционных инвесторов, но пока информации об удовлетворении какого-либо из крупных ходатайств нет.