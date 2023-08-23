Либерализация выплаты дивидендов нерезидентам коснется инвестиций, вложенных с апреля

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Решение о либерализации выплаты дивидендов нерезидентам по инвестициям в России, осуществленным уже в новых геополитических реалиях, распространяется на вложения, сделанные начиная с апреля 2023 года, разъяснил Минфин.

Само решение о либерализации выплат дивидендов по новым инвестициям нерезидентов анонсировал 22 августа на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам министр финансов Антон Силуанов.

"В августе текущего года принято решение о выплате без ограничений дивидендов иностранцам, которые вкладывают деньги сейчас в российскую экономику, вкладывают деньги в настоящее время. Мы говорим - все объемы вложений, которые будут осуществлены в текущем году и позже, пожалуйста, могут быть выведены в виде дивидендов. В объеме инвестиций, произведенных в нашу экономику", - заявил он во вторник.

В среду Минфин опубликовал соответствующую выписку из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по иностранным инвестициям от 9 августа. Там говорится, что условие для выдачи разрешений на выплату дивидендов нерезидентам из недружественных юрисдикций - осуществление ими после 1 апреля 2023 года инвестиций в экономику России, "включая расширение объема производства в Российской Федерации, развитие новых технологий". Размер дивидендов не должен превышать объем таких инвестиций.