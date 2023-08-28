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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Турция в июне увеличила импорт нефти на 25,6% к маю

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Турция в июне 2023 года увеличила импорт нефти до 3,1 млн тонн, что на 25,6% больше, чем в мае, но на 2,6% меньше аналогичного периода прошлого года, сообщил Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK).

Поставки из России повысились в 1,5 раза, до 1,2 млн, из Ирака - выросли на 11,2%, до 1,1 млн тонн, покупка у Казахстана уменьшилась на 12,3%, до 385,9 тыс. тонн.

Импорт дизтоплива в Турцию в отчетном периоде остался на уровне мая - 1,3 млн тонн, что в 1,7 раза больше год к году. На Россию, как и в прошлом месяце, пришлось 1,1 млн тонн, на Саудовскую Аравию - 950 тыс. тонн (в мае 11 тыс. тонн), Грецию - 58,9 тыс. тонн.

Турция
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