Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Полугодовая чистая прибыль Globaltrans по МСФО выросла в 1,7 раза

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль Globaltrans по МСФО выросла в первом полугодии 2023 года в 1,7 раза и составила 20,903 млрд рублей против 12,341 млрд рублей годом ранее, сообщила компания.

Скорректированная выручка увеличилась на 2%, до 43,323 млрд рублей, скорректированная EBITDA сократилась на 6%, составив 25,427 млрд рублей.

Компания отчиталась выше прогнозов. Консенсус-прогноз аналитиков по чистой прибыли составил 14,758 млрд рублей, скорректированной выручке - 42,555 млрд рублей, по скорректированному показателю EBITDA - 24,766 млрд рублей.

Новость дополняется

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Segezha оценивает размер выплат по налогу на сверхприбыль в 465 млн рублей

Segezha сократила OIBDA по МСФО в II кв. вдвое

Индекс МосБиржи превысил 3200 пунктов впервые за две недели

Индекс МосБиржи превысил 3200 пунктов впервые за две недели

ЦБ РФ зарегистрировал новую систему международных переводов Kwikpay

ЦБ РФ зарегистрировал новую систему международных переводов Kwikpay

Эксперты отметили глобальные последствия ослабления экономики Китая

"Акрон" оценил свои выплаты в рамках windfall tax в 4,7 млрд рублей

"Акрон" оценил свои выплаты в рамках windfall tax в 4,7 млрд рублей

Источник сообщил о планах выделить из ФНБ 650 млрд рублей на поддержку авиапрома

Источник сообщил о планах выделить из ФНБ 650 млрд рублей на поддержку авиапрома

Минсельхоз заявил о полном обеспечении хлебопеков зерном и мукой

Минсельхоз заявил о полном обеспечении хлебопеков зерном и мукой

В Венгрии пригрозили расширить запрет импорта украинской сельхозпродукции

В Венгрии пригрозили расширить запрет импорта украинской сельхозпродукции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });