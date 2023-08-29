Полугодовая чистая прибыль Globaltrans по МСФО выросла в 1,7 раза

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль Globaltrans по МСФО выросла в первом полугодии 2023 года в 1,7 раза и составила 20,903 млрд рублей против 12,341 млрд рублей годом ранее, сообщила компания.

Скорректированная выручка увеличилась на 2%, до 43,323 млрд рублей, скорректированная EBITDA сократилась на 6%, составив 25,427 млрд рублей.

Компания отчиталась выше прогнозов. Консенсус-прогноз аналитиков по чистой прибыли составил 14,758 млрд рублей, скорректированной выручке - 42,555 млрд рублей, по скорректированному показателю EBITDA - 24,766 млрд рублей.

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