Shell продаст активы в сфере розничных поставок энергоносителей в Британии и ФРГ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Shell Plc продает подразделение в сфере розничных поставок электроэнергии и газа в Великобритании и Германии британской Octopus Energy Group Ltd. Сумма сделки не разглашается. Shell сообщила, что рассчитывает закрыть ее в четвертом квартале 2023 года.

Продажа активов означает уход Shell с рынка прямых поставок электроэнергии и газа домохозяйствам. Shell Energy Retail Ltd. в Великобритании и Shell Energy Retail GmbH в Германии обслуживали в общей сложности порядка двух миллионов клиентов. Все они продолжат обслуживаться по прежним тарифам.

После прихода в компанию нового CEO Ваэля Савана в 2023 году Shell старается сфокусироваться на ключевых для нее операциях, стремясь увеличить доходы инвесторов.

"Компания отдает приоритет странам, проектам и направлениям, которые могут обеспечить наибольшую доходность", - заявил исполнительный вице-президент Shell Energy Стив Хилл.

Shell и Octopus также подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым будут изучать возможности сотрудничества в области зарядной инфраструктуры.