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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Глава Shell назвал снижение добычи нефти и газа опасным и безответственным

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Снижать добычу нефти и газа было бы опасно и безответственно, заявил в интервью BBC главный исполнительный директор Shell Ваэль Саван.

По словам топ-менеджера, мир по-прежнему "отчаянно нуждается в нефти и газе", а скорость перехода к возобновляемой энергетике пока недостаточна для их замены.

Ваэль также предупредил о возможности очередного повышения цен на энергоносители в случае роста спроса со стороны Китая и холодной зимы в Европе.

Конкуренция между покупателями в минувшем году привела к тому, что цены на сжиженный природный газ оказались слишком высокими для небогатых стран, таких как Пакистан и Бангладеш, и эти объемы достались потребителям из Северной Европы, указал топ-менеджер.

"Они забрали у этих стран СПГ, и детям пришлось (...) учиться при свечах, - добавил он. - Если мы собираемся делать (энергетический) переход, он должен быть справедливым и работать не только для одной части мира".

Кроме того, Ваэль не исключил возможности переноса штаб-квартиры и листинга акций Shell из Великобритании в США. Топливно-энергетические компании, чьи акции торгуются в Штатах, как правило, оцениваются дороже, пояснил он.

Shell
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