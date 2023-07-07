Shell предупреждила о снижении прибыли подразделения Integrated Gas

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell предупредила, что прибыль ее подразделения Integrated Gas во втором квартале 2023 года будет существенно ниже, чем в первом, в связи с сезонными факторами и меньшим количеством возможностей для оптимизации расходов.

По предварительным оценкам Shell, производство в подразделении, занимающемся, в частности, выпуском СПГ, в минувшем квартале составило 950-990 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.) по сравнению с 970 тысячами б.н.э./сут. в первом квартале.

Производство СПГ, как ожидается, составило 6,9-7,3 млн тонн против 7,2 млн тонн в январе-марте.

Совокупный объем добычи в сегменте upstream, по оценкам Shell, уменьшился до 1,65-1,75 млн б.н.э./сут. с 1,877 млн б.н.э./сут. в январе-марте. Сокращение добычи в компании объясняют плановым закрытием добывающих предприятий, в том числе в Мексиканском заливе, Норвегии, Малайзии и Бразилии, на техническое обслуживание.

Компания, как ожидается, зафиксирует списания в размере $3 млрд во втором квартале в связи с повышением на 1 процентный пункт ставки дисконтирования, используемой для оценки обесценивания активов.

С начала 2023 года капитализация Shell уменьшилась на 2,8%.