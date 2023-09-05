Правительство ОАЭ создало регулятора игорного бизнеса

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В Объединенных Арабских Эмиратах учредили Главное управление по регулированию коммерческих азартных игр (GCGRA), руководить работой которого будут специалисты из США с многолетним опытом в игорной индустрии, сообщает государственное информагентство ОАЭ WAM.

Председателем совета директоров GCGRA стал Джим Мюррен, с 2008 по 2020 годы совмещавший аналогичный пост и должность главного исполнительного директора (CEO) в американском операторе казино MGM Resorts.

В качестве CEO регулятора был назначен Кевин Маллалли, более 17 лет проработавший в компании Gaming Laboratories International, которая, среди прочего, занимается тестированием и сертификацией игровых автоматов. Маллалли также возглавлял комиссию по азартным играм штата Миссури.

GCGRA будет координировать регуляторную деятельность в профильной сфере, осуществлять лицензирование на национальном уровне и способствовать раскрытию экономического потенциала коммерческих азартных игр на основе принципа ответственности, говорится в материале WAM.

В 2022 году стало известно о планах американской компании Wynn Resort по открытию в одном из семи эмиратов ОАЭ, Рас-Эль-Хайме, курорта с игровыми зонами. Проект оценивается приблизительно в $3,9 млрд и, как ожидается, будет завершен к 2027 году.

Таким образом, ОАЭ может стать первым государством Персидского залива, которое разрешит казино и азартные игры на территории страны. Ранее правительство уже провело ряд либеральных реформ с целью сохранить свои преимущества в качестве торгового, туристического и финансового центра на фоне обострения экономической конкуренции в регионе, отмечает издание Business Recorder.