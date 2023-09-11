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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

En+ Group сейчас не рассматривает продажу угольных активов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - En+ Group сейчас не рассматривает продажу угольных активов, заинтересована в их переводе на газ, заявил журналистам операционный директор компании Михаил Хардиков.

"Сейчас не рассматриваем продажу (угольных активов - ИФ). Что касается перевода на газ, нам было бы интересно с точки зрения экологии и с точки зрения развития новой генерации, поэтому когда газификация уже будет понятна в своих параметрах, точно будет (перевод - ИФ)", - сказал он,

"Будет зависеть от того, где будет газ, все существующие газопроводы - "Сила Сибири - 1" и "Сила Сибири - 22 - применительно к Усть-Илимской ТЭЦ не видятся реальным выходом для газификации, а все южные станции должны быть газифицированы", - добавил он.

В 2020 году в "Иркутскэнерго" (входит в En+) произошла реорганизация, в результате которой в ее 100%-ную "дочку" ООО "Байкальская энергетическая компания" были переданы все угольные ТЭЦ. Ранее En+ не исключала продажу этих активов.

Иркутскэнерго En+ Group Усть-Илимская ГЭС Михаил Хардиков
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