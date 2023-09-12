Общая мощность солнечных электростанций в Китае к 2027 г превысит 1 ТВт

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Общая установленная мощность китайских солнечных электростанций (СЭС) к концу 2023 года превысит 500 ГВт, а к концу 2026 года - 1 ТВт, прогнозирует Rystad Energy.

Как ожидается, новые мощности в 2023 году превысят 150 ГВт, тогда как в 2022 году было установлено 87 ГВт. В 2024 году показатель прогнозируется на уровне 165 ГВт, в 2025 году - 170 ГВт. Таким образом, общая мощность СЭС в Китае к 2024 году превысит 700 ГВт, а к концу 2025 года вырастет примерно до 900 ГВт.

Сейчас совокупная мощность китайских СЭС достигает 500 ГВт, что эквивалентно порядка 40% мировых мощностей. Страна лидирует в мире по этому показателю, в то время как США занимают второе место со 145 ГВт (около 12% глобального уровня). Предполагается, что в 2026 году общая мощность американских солнечных электростанций составит приблизительно 209 ГВт (11%).

По данным китайского Государственного энергетического управления (National Energy Administration, NEA), в первом полугодии 2023 года в строительство СЭС было инвестировано 134,9 млрд юаней ($15,8 млрд), что в 3,4 раза больше вложений в тепловую энергетику за этот же период и представляет собой максимум среди всех источников энергии.

Удовлетворению спроса с учетом сезонных колебаний способствуют высокие темпы строительства гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС), указывает Rystad. К июню 2023 года их совокупная мощность в Китае достигала 49 ГВт, а к 2025 и 2030 году, как ожидается, составит 64 ГВт и более 120 ГВт соответственно.

"Запущенная в июне 2021 года китайская национальная программа развития солнечной энергетики обеспечила значительный прирост с точки зрения масштабных проектов, - отмечает старший аналитик Rystad Energy по ВИЭ и электроэнергетике Чжу Ицун. - Большая часть распределенных фотоэлектрических систем устанавливается на крышах, однако не все они используются в жилом секторе. Примерно две трети распределенных фотоэлектрических мощностей в Китае используются коммерческими и промышленными предприятиями, причем мощность этих проектов может варьироваться от десятков мегаватт до более чем 100 МВт".

Распределенные проекты в этом году активно развиваются в густонаселенных провинциях. Так, в провинции Хэнань общая мощность вновь установленных фотоэлектрических систем составляет 7,6 ГВт, из которых 98% - распределенные. В провинции Шаньдун новые мощности достигли 6,8 ГВт, совокупные - 49,5 ГВт, включая 35,7 ГВт распределенных систем. Провинция Хэбэй располагает установленными мощностями в 41,7 ГВт, из которых около половины приходится на распределенные.