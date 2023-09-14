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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:25

РСХБ учредил новую дочернюю компанию с уставным капиталом почти 22,8 млрд рублей

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Россельхозбанк (РСХБ) учредил новую дочернюю компанию - "РСХБ Финансовые услуги", свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Компания была зарегистрирована 12 сентября, ее уставный капитал - 22,75 млрд рублей, а основной вид деятельности - деятельность холдинговых компаний. Согласно данным ЕГРЮЛ, компанию возглавил Иван Куракин.

Банк не ответил на запрос "Интерфакса" о целях создания дочерней структуры.

РСХБ полностью находится в госсобственности, 100% акций банка принадлежит Росимуществу. По итогам первого полугодия 2023 года банк занимал пятое место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

РСХБ Россельхозбанк
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