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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

РСХБ консолидирует бизнес-активы на базе новой "дочки"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Россельхозбанк планирует консолидировать бизнес-активы банка на базе дочерней компании "РСХБ Финансовые услуги", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Как сообщалось, "РСХБ Финансовые услуги" была зарегистрирована 12 сентября, ее уставный капитал - 22,75 млрд рублей. По данным ЕГРЮЛ, возглавил компанию Иван Куракин.

"ООО "РСХБ Финансовые услуги" создано с целью оптимизации структуры группы банка, в частности, консолидации бизнес-активов банка под одним юридическим лицом. Это позволит повысить эффективность управления группой банка", - сказал через пресс-службу первый зампред правления РСХБ Кирилл Лёвин.

РСХБ полностью находится в госсобственности, 100% акций банка принадлежит Росимуществу. По итогам первого полугодия 2023 года банк занимал 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Россельхозбанк РСХБ РСХБ Финансовые услуги Кирилл Левин Иван Куракин Росимущество
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