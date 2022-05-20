Канада ввела новые санкции против РФ

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Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Канада ввела санкции против 14 физических лиц из России, а также запретила ввоз в Канаду из РФ и экспорт в Россию предметов роскоши и компьютерной техники, говорится в заявлении МИД Канады, распространенном в пятницу.

В частности, санкции вводятся в отношении главы РЖД Олега Белозерова, экс-главы "Уралхима" Дмитрия Мазепина и его сына автогонщика Никиты Мазепина, предпринимателя Александра Лебедева, бизнесмена Фархада Ахмедова и предпринимателя Давида Давидовича.

Также под санкции попали члены семьи бизнесмена Геннадия Тимченко: его жена Елена, дочери Наталия Браунинг и Ксения Франк, а также муж Ксении - основной владелец и председатель совета директоров "Русской рыбопромышленной компании" Глеб Франк.

Новые меры затронули владельца группы компаний ЕСН Григория Березкина, владельца и президента группы компаний "Меркурий" Игоря Кесаева, главу ПАО "Россети" Андрея Рюмина и жену бизнесмена Сергея Матвиенко Юлию.

Кроме того, новые санкции предусматривают запрет на экспорт предметов роскоши в Россию, а также запрет на ввоз предметов роскоши из России, в том числе - некоторых типов алкогольных напитков, алмазов, табачных изделий, некоторых текстильных изделий и спортивной одежды, обуви, аксессуаров, ювелирных изделий, посуды и предметов искусства.

В перечень товаров, подпадающих под запрет к ввозу в Россию, также внесены компьютеры, дисководы и накопители, мониторы, принтеры, модемы, клавиатуры, компьютерные мыши, мобильные телефоны, SIM-карты, цифровые камеры и карты памяти, телевизоры, радиоприемники, записывающие устройства, аккумуляторы и зарядные устройства, футляры для переноски и аксессуары для этих товаров.

Канадский МИД ранее отмечал, что с начала российской спецоперации на Украине Канада ввела санкции против почти 1000 физических и юридических лиц из России, Украины и Белоруссии. Всего с момента присоединения Крыма к России канадские санкционные меры затронули более 1,4 тыс. физлиц и структур.