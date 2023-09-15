Набиуллина предупредила о долгом периоде жесткой ДКП ради возврата инфляции к 4%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Решение Банка России повысить ключевую ставку до 13% нацелено на возврат инфляции к уровню таргета в 4% к концу 2024 года, для этого потребуется длительный период жесткой ДКП, заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Предпринятые с июля шаги по повышению ключевой ставки (ЦБ в июле повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5%, в августе с 8,5% до 12% и в сентябре с 12% до 13% - ИФ) - это ответ на реализацию инфляционных рисков, в том числе из-за влияния валютного курса", - сказала она.

"Мы обновили макроэкономический прогноз и на его основе уточняем уровень ключевой ставки, который необходим для достижения цели по инфляции в 4% к концу следующего года", - продолжила глава ЦБ.

"В текущих условиях для возврата к цели потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики", - предупредила она.

По ее словам, ЦБ будет удерживать ключевую ставку на высоких уровнях достаточно продолжительное время, пока не убедится в устойчивом характере замедления инфляции, сценарии 2014 и 2022 годов сейчас не актуальны.

"Некоторые участники ожидают повторения сценариев 2014 и 2022 годов, когда мы достаточно быстро перешли к смягчению ДКП, но текущий цикл отличается от предыдущих. Прошлые эпизоды значительного повышения ставки во многом были связанны с рисками для финансовой стабильности, когда эти риски уходили, мы снижали ставку, в этот раз ситуация другая. Мы повысили ключевую ставку из-за реализации инфляционных рисков и будем удерживать ее на высоких уровнях достаточно продолжительное время, до тех пор, пока не убедимся в устойчивом характере замедления инфляции", - сказала Набиуллина.