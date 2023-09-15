Банк России повысил прогноз по средней ставке до конца 2023 года до 13-13,6%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Банк России, повысив ключевую ставку на 100 базисных пунктов, увеличил прогноз по средней ключевой ставке до конца 2023 года до 13,0-13,6% с 8,5-9,3% в июле, следует из среднесрочного прогноза регулятора.

ЦБ 15 сентября повысил ключевую ставку до 13% годовых. Регулятор также заявил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Прогноз по средней ключевой ставке в целом на 2023 год повышен до 9,6-9,7% с 7,9-8,3% в июле.

Кроме того, Банк России значительно повысил прогноз по траектории ключевой ставки на 2024 год - до 11,5-12,5% с 8,5-9,5% в июле. Регулятор сузил прогноз по средней ставке на 2025 год до 7,0-8,0% с 6,5-8,5%. Прогноз на 2026 год сохранен на уровне 5,5-6,5% (этот уровень оценивается как нейтральный).

ЦБ предупредил, что возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий.