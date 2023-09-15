Центробанк повысил прогноз по инфляции на 2023 год до 6-7%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на 2023 год до 6-7% с 5-6,5%, но ждет ее возвращения к уровню вблизи 4% в следующем году, говорится в пресс-релизе регулятора.

По оценке ЦБ на 11 сентября, годовая инфляция увеличилась до 5,5% после 4,3% в июле и 5,2% в августе. Текущее инфляционное давление усилилось, в том числе из-за переноса в цены произошедшего ослабления рубля. В среднем за последние три месяца рост цен с поправкой на сезонность составил 9% в пересчете на год. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 8,4%.

ЦБ указывает, что рост инфляционного давления проявляется по все более широкому кругу товаров и услуг. Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения выпуска. Высокий внутренний спрос явился значимым фактором ослабления рубля через повышенный спрос на импорт.

"Перенос ослабления рубля в цены усиливается повышенными инфляционными ожиданиями. Особенно сильно за последние месяцы увеличились ценовые ожидания предприятий. Выросли и инфляционные ожидания населения. Также повысились инфляционные ожидания профессиональных аналитиков на 2023 и 2024 годы, но на среднесрочную перспективу они заякорены вблизи 4%", - говорится в пресс-релизе.

В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году.

Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6-7%.

"Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - ожидает ЦБ.

При этом регулятор указал, что возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.