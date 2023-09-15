Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

НДС на гамбургеры с 1 октября будет взиматься по ставке 20%

Оптимизация до 10% станет незаконной, сообщает ФНС

НДС на гамбургеры с 1 октября будет взиматься по ставке 20%
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Налог на добавленную стоимость (НДС) при реализации гамбургеров с 1 октября 2023 года должен взиматься по ставке 20%. Сейчас некоторые сети используют пониженную ставку в 10%.

ФНС России опубликовала соответствующее письмо о практике применения налоговых норм для определения ставки НДС при реализации сэндвичей, включая гамбургеры/чизбургеры, и других аналогичных изделий.

Сейчас ряд продавцов применяет ставку в 10% при реализации соответствующих товаров. Поскольку самостоятельно эти товары в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) не упоминаются, то продавцы могут относить их, в том числе, к хлебобулочным изделиям недлительного хранения. Последние включены постановлением правительства №908 от 31 декабря 2004 г. в специальный перечень товаров, которые облагаются НДС по сниженной ставке в 10% вместо обычной в 20%. Суды с таким подходом соглашались, говорят юристы.

Однако с 1 октября 2023 года, по мнению ФНС, практика должна измениться. С этой даты в ОКПД2 появится специальный код для кулинарных изделий "вида сэндвич, включая гамбургер, чизбургер и аналогичных изделий". И эти позиции не включены в спецперечень товаров, реализация которых облагается по ставке 10%.

"Учитывая, что сэндвичи, включая гамбургеры, чизбургеры и иные аналогичные изделия, которым соответствуют коды группировки ОКПД2 10.85.19, не указаны в перечне № 908, то при их реализации применяется ставка НДС в размере 20%", - говорится в письме ФНС.

"Введение единых для всех игроков рынка правил и уточнение деталей налогообложения для сэндвичей устраняет противоречия при прочтении правоприменительных документов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе сети "Вкусно - и точка". Там подчеркнули, что ООО "Система ПБО" ("Вкусно - и точка") работает в соответствии с законодательством РФ и планирует применять правила, установленные контролирующими органами. Подорожают ли гамбургеры в связи с изменением подходов ФНС при взимании НДС, в компании не уточнили.

ФНС России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Астраханский ГПЗ возобновил выпуск бензина после профилактики

Астраханский ГПЗ возобновил выпуск бензина после профилактики

Еврокомиссия не продлила запрет на экспорт украинского зерна в ряд стран ЕС

Рубль закрылся в пятницу умеренным ростом, растеряв половину достижений

Ведомства предложили ввести заградительную пошлину на экспорт нефтепродуктов

"Ак Барс" уточнил, что не приостанавливал исходящие валютные переводы для физлиц

В Думе прогнозируют торможение кредитования после повышения ставки ЦБ до 13%

В Думе прогнозируют торможение кредитования после повышения ставки ЦБ до 13%

Глава ЦБ высказалась в пользу экономических ограничений на валютном рынке

Курс рубля почти растерял утренний рост после решения ЦБ повысить ставку до 13%

ЦБ РФ по-прежнему не видит рисков для финстабильности из-за валютного курса

ЦБ РФ по-прежнему не видит рисков для финстабильности из-за валютного курса

Набиуллина предупредила о долгом периоде жесткой ДКП ради возврата инфляции к 4%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });