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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

РФ в 2024 году планирует направить 45,5 млрд руб. на нацпроект по беспилотникам

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - РФ со следующего года планирует начать финансирование нацпроекта "Беспилотные авиационные системы", объем федеральных субсидий на него составит 45,5 млрд рублей. Об этом говорится в материалах к проекту госбюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг., с которыми ознакомился "Интерфакс".

Большая часть этой суммы – 36,4 млрд руб. – предназначена для развития инфраструктуры и кадрового потенциала, обеспечения безопасности, формирования системы сертификации беспилотников.

В 2025 и 2026 гг., как ожидается, поддержка нацпроекта значительно сократится, составив 9,6 млрд руб. и 8,8 млрд руб. соответственно.

Субсидии предусмотрены, в том числе, для стимулирования спроса на беспилотники отечественного производства. Средства пойдут на закупки дронов и связанных с ними услуг госорганами (в 2024 году - в размере 493 млн руб., в 2025 году - 986 млн руб., в 2026 году - 185 млн руб.), компенсацию части стоимости летного часа (по 467 млн руб. ежегодно), предоставление скидки покупателям (по 441,4 млн руб. ежегодно).

Кроме того, поддержка пойдет разработчикам и производителям дронов, в частности, на компенсацию их затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (по 5,3 млрд руб. ежегодно), сертификацию (по 475 млн руб.), разработку комплектующих (по 1,3 млрд руб. ежегодно), работы по интеграции дронов в единое воздушное пространство (по 598 млн руб. ежегодно).

РФ
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