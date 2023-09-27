Чистая прибыль H&M в III финквартале выросла в шесть раз, лучше прогнозов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Шведская Hennes & Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, резко увеличила чистую прибыль в третьем финансовом квартале, причем показатель превзошел ожидания рынка.

Как говорится в пресс-релизе H&M, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 августа, составила 3,33 млрд шведских крон ($302,9 млн) по сравнению с 531 млн крон за аналогичный период предыдущего фингода.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль ритейлера на уровне 3,23 млрд крон.

Квартальная выручка H&M выросла на 6%, до 60,9 млрд крон. В местных валютах показатель практически не изменился.

Без учета России, Украины и Белоруссии выручка повысилась на 8%. До начала пандемии коронавируса на эти страны приходилось около 10% операционной прибыли H&M. Компания ушла с российского рынка в прошлом году, отразив единовременное списание в размере 2,1 млрд крон.

Выручка в Южной Европе в прошлом квартале выросла на 11%, в Западной - на 12%, в Северной - на 7%, в Восточной - сократилась на 7%. В Северной и Южной Америке продажи повысились на 9%, в Азии, Африке и Океании - на 2%.

Компания отметила, что выручка в сентябре снизилась примерно на 10% в годовом выражении. Около 4 процентных пунктов этого снижения объясняются уходом из России, остальное стало следствием необычно теплой погоды в некоторых европейских странах.

Руководство H&M одобрило программу выкупа акций на сумму до 3 млрд крон.

Компания намерена открыть свой первый магазин в Бразилии в 2025 году и начать постепенное открытие магазинов на Украине в ноябре 2023 года.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Помимо бренда H&M компании принадлежат также марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home.

Акции H&M дешевеют на 0,3% в начале торгов в Стокгольме в среду. С начала текущего года капитализация компании подскочила на 38,1%, до 256,6 млрд крон.