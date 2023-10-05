Всемирный банк ожидает роста ВВП России в 2023 году на 1,6%

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России на 1,6% в 2023 году и на 1,3% в 2024 году, говорится в обновленном экономическом прогнозе организации для развивающихся государств Европы и Центральной Азии.

В 2025 году, по прогнозу ВБ, рост российской экономики замедлится до 0,9%.

В июньском докладе Global Economic Prospects ВБ прогнозировал снижение ВВП РФ на 0,2% в текущем году, его повышение на 1,2% в следующем и на 0,8% в 2025 году.

Улучшение прогнозов для российской экономики связано с повышением государственных расходов на военные нужды и социальные выплаты, а также сохранением устойчивых объемов потребления, говорится в сообщении ВБ.

Прогноз роста развивающихся государств Европы и Центральной Азии на 2023 год повышен ВБ до 2,4% с 1,4%, на 2024 год - понижен до 2,5% с 2,7%, на 2025 год - сохранен на уровне 2,7%.

ВБ повысил прогноз увеличения ВВП Турции на текущий год до 4,2% с 3,2% и ухудшил прогноз на следующий год до 3,1% с 4,3%. Прогноз роста экономики Турции на 2025 год понижен до 3,9% с 4,1%.