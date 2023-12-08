Аналитики ФГ "Финам" ожидают скорой сделки по уходу Danone из России

Уход зарубежных инвесторов с рынка АПК продолжится до I квартала 2024 года

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Уход зарубежных инвесторов с рынка АПК, начавшийся в 2022 году, продолжился в 2023 году и будет идти до первого квартала будущего года, прогнозируют в ФГ "Финам". Аналитики не исключают сделку с Danone.

"Один из ключевых трендов 2023 года - продолжение ухода иностранных партнеров из недружественных стран и пока еще очень робкие попытки наших партнеров с Ближнего Востока и Китая зайти на рынок. Мы ожидаем, что тренд на уход иностранных инвесторов с нашего рынка продолжится до первого квартала 2024 года. Одна из самых больших и ожидаемых нами сделок - это уход Danone", - заявил руководитель управления корпоративных финансов ФГ "Финам" Алексей Курасов на конференции "Агрохолдинги России-2023". Конференция организована журналом "Агроинвестор".

По его словам, "Danone, возможно, в этом году или в следующем согласится на сделку с дисконтом".

16 июля президент Владимир Путин подписал указ о передаче под временное управление Росимуществу российского бизнеса Danone - АО "Данон Россия". Под управление были переданы 83 292 493 000 акций Produits Laitiers Frais Est Europe и 85 000 акций "Данон трейда". Гендиректором компании был назначен тогдашний зампред правительства Чеченской республики, министр сельского хозяйства Якуб Закриев. На этом посту он сменил Чарли Каппетти, который был генеральным директором с апреля 2017 года.

Компания была переименована в "Эйч энд Эн".

Как считает Курасов, одним из трендов ближайших лет станет появление на рынке новых институциональных инвесторов из Китая и с Ближнего Востока. "Пока не ожидаем большого притока, они только смотрят на наш рынок. Но в перспективе 2025-2026 годов институциональные инвесторы из Китая и с Ближнего Востока будут играть одну из ключевых ролей на нашем фондовом рынке", - сказал он.

При этом, отметил он, в настоящее время существует "фокус на Восток, на развитие дальневосточного АПК-кластера", где интерес для инвесторов представляют в первую очередь рыбная отрасль и животноводство.

Курасов также сообщил, что инвестиции в АПК в этом году оцениваются в $2,5 млрд. Основными направлениями будут вложения в земельный банк, в переработку и логистику. Касаясь последней, он заявил, что существует большой спрос на элеваторы, на суда типа "река-море". "Каждая агрокомпания, которая приходит к нам за привлечением капитала, хочет сделать свой небольшой флот "река-море" для экспорта зерна. Это очень маржинальный бизнес, который пользуется очень большим спросом", - пояснил он.