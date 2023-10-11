Xerox продала российскую структуру местному руководству

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Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Американская корпорация Xerox продала российское подразделение ООО "Ксерокс (СНГ)" местным топ-менеджерам, говорится в сообщении компании.

"ООО "Ксерокс (СНГ)" продолжает работать как независимая организация, в ближайшее время сменит наименование и не будет связано с корпорацией Xerox", - заявили в компании.

Условия сделки не раскрываются.

Российское юрлицо продолжит сервисное обслуживание своих заказчиков, оказание услуг по управлению печатной инфраструктурой и автоматизации бизнес-процессов, поставку бумажной продукции.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Ксерокс (СНГ)" в 2022 году сократило выручку более чем в 2 раза, до 6,7 млрд рублей. Компания получила чистый убыток в 258 млн рублей против прибыли в 2021 году.