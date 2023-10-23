Бывшее российское юрлицо Xerox сменило название на "Техноэволаб"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ООО "Ксерокс (СНГ)", бывшее юрлицо Xerox в России, сменило название на ООО "Техноэволаб".

Согласно данным ЕГРЮЛ, название было изменено 20 октября.

Ранее Xerox объявила о продаже российского подразделения местным топ-менеджерам. Условия сделки не раскрывались.

В настоящий момент 100% "Техноэволаб" принадлежит ООО "Кселаб", которая, в свою очередь, подконтрольна президенту компании Антону Бородихину.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Техноэволаб" в 2022 году сократило выручку более чем в два раза, до 6,7 млрд рублей. Компания получила чистый убыток в 258 млн рублей против прибыли в 2021 году.