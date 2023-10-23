Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Бывшее российское юрлицо Xerox сменило название на "Техноэволаб"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ООО "Ксерокс (СНГ)", бывшее юрлицо Xerox в России, сменило название на ООО "Техноэволаб".

Согласно данным ЕГРЮЛ, название было изменено 20 октября.

Ранее Xerox объявила о продаже российского подразделения местным топ-менеджерам. Условия сделки не раскрывались.

В настоящий момент 100% "Техноэволаб" принадлежит ООО "Кселаб", которая, в свою очередь, подконтрольна президенту компании Антону Бородихину.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Техноэволаб" в 2022 году сократило выручку более чем в два раза, до 6,7 млрд рублей. Компания получила чистый убыток в 258 млн рублей против прибыли в 2021 году.

Xerox Техноэволаб Ксерокс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

S&P вернуло рейтинг Греции на инвестиционный уровень

Brent подешевела до $91,12 за баррель

"Газпром" начнет поставки в КНР по дальневосточному маршруту не позднее 2027 г.

"Газпром" начнет поставки в КНР по дальневосточному маршруту не позднее 2027 г.

Миллер допустил, что в 2023 году в КНР дополнительно поставят до 600 млн кубометров газа

Миллер допустил, что в 2023 году в КНР дополнительно поставят до 600 млн кубометров газа

"Газпром" договорился с Венгрией о поставке дополнительных объемов газа зимой

"Газпром" договорился с Венгрией о поставке дополнительных объемов газа зимой

Белоусов предложил создать в РФ систему поддержки стартапов-"единорогов"

Белоусов предложил создать в РФ систему поддержки стартапов-"единорогов"

Ведущие банки США сократили порядка 20 тысяч рабочих мест с начала 2023 года

Ведущие банки США сократили порядка 20 тысяч рабочих мест с начала 2023 года

Фондовые индексы Европы упали до минимумов за несколько месяцев

Фондовые индексы Европы упали до минимумов за несколько месяцев

Источник узнал о поручении изучить возможный запрет экспорта керосина для обеспечения рынка зимним ДТ

Источник узнал о поручении изучить возможный запрет экспорта керосина для обеспечения рынка зимним ДТ

Курс евро опустился ниже 101 рубля впервые с 12 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });