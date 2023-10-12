Сбербанк нарастил портфель ESG-кредитов примерно до 1,9 трлн рублей

Банк в декабре планирует открыть торговую онлайн-площадку по обороту сертификатов "зеленой" энергии

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк нарастил портфель ESG-кредитов примерно до 1,9 трлн рублей, сообщил журналистам на РЭН-2023 первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

"По состоянию на сентябрь 2023 года портфель ESG-кредитов Сбера составил порядка 1,9 трлн рублей, - сказал он. - Он и дальше будет расти, это общий тренд для всех банков".

Объем портфеля с учетом кредитов, выданных российскими банками с привязкой к ESG-ковенантам, в целом по России составил 2,7 трлн рублей, добавил Ведяхин.

Сбербанк в декабре 2023 года планирует открыть торговую онлайн-площадку по обороту сертификатов "зеленой" энергии, отметил первый зампред.

"К 2030-2035 годам, по нашим предварительным подсчетам, годовой объем рынка "зеленых" сертификатов в России может составить порядка 11,5 млрд рублей", - сказал он.

Сбербанк также выкупает "зеленые" облигации Российского экологического оператора. Банк уже приобрел такие бумаги на 10 млрд рублей, до конца года планирует дополнительно выкупить еще на 20-25 млрд рублей. Общий pipeline таких сделок у Сбербанка до 2025 года превышает 200 млрд рублей.

"Общий объем этого рынка (переработки отходов - ИФ) мы оцениваем в 500-550 млрд рублей до 2030 года, и всю эту сумму можно привлечь исключительно за счет зеленых облигаций, если хватит господдержки по субсидированию ставки", - заявил Ведяхин.

Он подчеркнул, что во всех странах, развивающих низкоуглеродную энергетику, есть господдержка этого сектора.

"Просто мы все про господдержку и финансы сразу думаем про компенсацию процентной ставки. Конечно, все мы были бы счастливы, особенно на современном ключе, ключевой ставке (сейчас составляет 13% годовых - ИФ), давали бы субсидию, но вряд ли это произойдет", - сказал Ведяхин.

Он отметил, что есть другие инструменты, позволяющие снизить нагрузку на капитал банков, что автоматически может привести к снижению ставок по "зеленым" кредитам.

"Мы много говорим про снижение риск-весов по "зеленым" кредитам для снижения их стоимости. Это в общем-то не стоит государству ровным счетом ничего, но позволяет снизить стоимость фондирования", - заявил первый зампред.

Сделать эти кредиты дешевле также позволило бы повышение их ликвидности. "Если ЦБ их будет забирать к себе по списку РЕПО, то мы будем получать более дешевую ликвидность, что тоже удешевляет эти кредиты", - добавил Ведяхин.

По его мнению, также могут быть снижены резервы по клиентам с хорошим ESG-рейтингом. "Ноль - нагрузка на бюджет. При этом мы видим прямую корреляцию между хорошим ESG-рейтингом и возвратностью, есть прямая зависимость, и это точно нужно использовать в части банковского регулирования", - заявил он.