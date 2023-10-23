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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Фонд Vista купит разработчика "облачного" ПО EngageSmart

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Американский инвестфонд Vista Equity Partners покупает разработчика "облачных" решений для расчетов и коммуникации с клиентами EngageSmart Inc. в рамках сделки с оценкой на уровне $4 млрд, говорится в пресс-релизе EngageSmart.

Акционеры EngageSmart получат по $23 за одну ценную бумагу, что на 14% больше цены на закрытие рынка в пятницу. Сделка будет полностью оплачена денежными средствами, ее закрытие ожидается в первом квартале 2024 года.

По завершении транзакции EngageSmart станет частной компанией. Структуры Vista будут владеть порядка 65% в ее капитале, структуры действующего акционера, инвесткомпании General Atlantic, – около 35%.

Вместе с тем у EngageSmart будет 30 дней на запрос и рассмотрение альтернативных предложений.

Акции разработчика программного обеспечения дорожают на 11,7% в ходе предварительных торгов в понедельник, до $22,57 за штуку. С начала года его капитализация повысилась на 14,8% – до $3,38 млрд, в то время как индекс S&P 500 прибавил 10%.

Vista EngageSmart
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