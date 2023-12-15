"ФосАгро" начала закупать шадринскую горную технику ШААЗ на замену Caterpillar

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Кировский филиал АО "Апатит" (входит в группу "ФосАгро") в рамках импортозамещения горно-шахтного оборудования начал получать технику производства АО "Шадринский автоагрегатный завод" (ШААЗ), сообщила пресс-служба филиала.

Альтернативой погрузо-доставочным машинам (ПДМ) Caterpillar - 1700G на очистные работы стала ПДМ производства ШААЗа. Грузоподъемность обеих машин - 14 тонн.

Кировский филиал уже получил две машины производства ШААЗ. Сейчас идет этап опытно-промышленной эксплуатации техники, а также рассматриваются планы по дальнейшему приобретению этой техники.

"Благодаря этому (импортозамещению - ИФ) мы не только снижаем зависимость от зарубежных производителей техники, но и обеспечиваем устойчивость работы предприятия в перспективе за счет повышения качества и доступности обслуживания оборудования и горных машин. Поэтому работа в этом направлении будет продолжена", - прокомментировал ситуацию директор филиала Андрей Абрашитов.

Срок изготовления отечественной ПДМ составил шесть месяцев. При ее производстве были использованы узлы и детали отечественного производства, созданы дорожные карты изготовления, сформированы таблицы комплектации изделия, которые отражают "общий процент импортозамещения узлов и деталей по каждой единице".

По словам технического директора ШААЗа Виктора Евстратова, завод готов обеспечить поставку необходимой техники под потребности Кировского филиала компании "Апатит".

ШААЗ специализируется на производстве радиаторов систем охлаждения автомобильных двигателей, радиаторов систем отопления салона, отопительно-вентиляционных установок, масляных радиаторов, предпусковых подогревателей, гидравлических домкратов, охладителей наддувочного воздуха. Номенклатура выпускаемых изделий составляет более 400 наименований.

Как сказано в годовом отчете ШААЗа, его основным акционером является ОАО "Уральская горно-металлургическая компания", владеющее 66,79% уставного капитала. ПАО "Инвестиционная компания "Зауралье" принадлежит 9,67% предприятия. Небанковская кредитная организация АО "Национальный расчетный депозитарий" - номинальный держатель 8,76% акций завода.