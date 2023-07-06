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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

"Ростсельмаш" почти на 100% перешел на отечественные комплектующие

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" в 2023 году практически полностью перешел на отечественные комплектующие, сообщил на заседании комиссии Госсовета по сельскому хозяйству первый замгендиректора "Ростсельмаша" Алексей Швейцов.

"По двигателям на данный момент импортозамещение почти в 100%-ном объеме. Это (поставщики двигателей - ИФ) Ярославский моторный завод (ЯМЗ), КАМАЗ, а также наши дружественные партнеры", - сказал он.

По его словам, импортозамещение по деталям и узлам составляет 94%.

Кроме того, 57 редукторов, которые ранее изготавливали глобальные европейские корпорации, на данный момент разработаны партнерами "Ростсельмаша" и внедрены в производство.

"По выпуску (продукции - ИФ) растем ежегодно, в 2023 году все 150 моделей техники мы вернули в производство. В 2022 нам пришлось приостановить выпуск по ряду моделей", - отметил заместитель гендиректора.

По его словам, "Ростсельмаш" активно сотрудничает с "КАМАЗом" в плане поставок двигателей и ряда другой продукции.

Группа "Ростсельмаш" находится под контролем президента Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш) Константина Бабкина и его партнеров Юрия Рязанова и Дмитрия Удраса, объединяет одноименный комбайновый завод и 12 других предприятий.

Продуктовая линейка группы включает более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования.

КАМАЗ Росспецмаш Ростсельмаш Константин Бабкин Алексей Швейцов
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