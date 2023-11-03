"МосБиржа" добавит 8 акций в список инструментов, доступных на вечерних торгах

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 10 ноября включит 8 акций в список ценных бумаг, доступных для заключения сделок на дополнительной (вечерней) торговой сессии, сообщила пресс-служба торговой площадки.

В список будут добавлены обыкновенные акции "Группы Астра", банка "Санкт-Петербург", "Глобалтрак Менеджмент" (ГТМ), "Мосэнерго", НМТП, НК "РуссНефть", "Софтлайн" и Трубной металлургической компании (ТМК).

Таким образом, с 10 ноября инвесторы смогут заключать сделки с 97 инструментами рынка акций - ценными бумагами российских эмитентов, БПИФ, а также паями ПИФ.

Вечерняя торговая сессия на рынке акций "Мосбиржи" возобновлена 12 сентября 2022 года, она проводится с 19:00 до 23:50 по московскому времени. Ликвидность в период вечерних торгов поддерживается маркетмейкерами. Частные инвесторы совершают около 80% всех операций на рынке акций, эта категория инвесторов активно торгует в вечерние часы.