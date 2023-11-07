В Думу внесли поправки о возвращении топливного демфпера с октября

НДПИ на конденсат "Газпрома" предложено повысить, расчет цены Urals для исчисления налогов - изменить

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму поправки, предполагающие возвращение топливного демпфера в полном объеме с октября, новый расчет цены нефти Urals для расчета налога на добычу полезных ископаемых, а также увеличение НДПИ по конденсату для "Газпрома".

"Интерфакс" ознакомился с текстом поправок. Ранее "Интерфакс" писал об этих поправках со ссылкой на источник, знакомый с текстом законопроекта.

Демпфер по топливу

Так, как и звучало в законопроекте, предполагается, что с 1 октября демпфер будет выплачиваться в прежнем объеме (с сентября он был уполовинен, но затем правительство приняло решение вернуть выплаты в прежнем объеме).

Минфин настаивал, что эти выплаты должны быть компенсированы другими источниками. В законопроекте предлагается изменить формулу расчета обратного акциза на нефть, добавив в нее норматив по поставке бензина и дизтоплива на внутренний рынок.

Так, в формулу обратного акциза предлагается добавить новое вычитаемое, которое уменьшает значение обратного акциза к получению в случае, если НПЗ не выполняет в налоговом периоде норматив в 40% по поставке бензина и дизтоплива класса 5 на внутренний рынок от общего объема производства светлых нефтепродуктов. Размер такого уменьшения составит 390 рублей на тонну для налоговых периодов с января по август 2024 года, и 250 рублей на тонну, начиная с сентября 2024 года.

Во внесенном в Госдуму законопроекте уточняется, что также будет учитываться объем прямогонного бензина, направленного на переработку в продукцию нефтехимии, прямогонный бензин, бензол, параксилол.

Изменения формулы демпфера не коснутся компаний с долей госучастия свыше 25%.

Кроме того, согласно законопроекту, Минфин предложил продлить действие дисконта цены нефти Urals к Brent в цене экспортной альтернативы по дизтопливу при расчете демпфера. Сейчас эта мера ограничена 2023 годом, ведомство предложило продлить ее до конца 2026 года, как и для бензинов.

НДПИ для "Газпрома"

Также Минфин предложил увеличить НДПИ для конденсата "Газпрома" и его дочек (кроме тех, где доля добычи газа по отношению к общему объему углеводородного сырья составляет меньше 35%) на коэффициент Кабдт, увеличенный в 1,5 раза, сообщали "Интерфаксу" источники, знакомые с текстом законопроекта. Этот коэффициент предназначен для компенсации отрицательного акциза по сырью. Как говорили собеседники "Интерфакса", два завода "Газпрома" получают демпфер по топливу, но производят его из конденсата, не платя, таким образом, НДПИ по нефти.

Источники "Интерфакса" говорили, что дискуссия о размере коэффициента между ведомствами еще продолжается, но в представленном в Госдуму законопроекте он остался на уровне 1,5.

Цена Urals

Также не претерпел значимых изменений законопроект, где предлагается новый расчет цены российской нефти Urals для исчисления налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть.

Цену Urals предлагается рассчитывать как среднюю арифметическую цену при поставках в северо-западные и южные порты России, увеличенную на стоимость транспортировки морем до роттердамского и средиземноморского портов (хотя из-за санкций ЕС российская нефть сейчас не поступает в Европу - ИФ).

При этом источник формирования цены в российских портах не указан. Ранее предполагалось, что её будет рассчитывать СПбМТСБ, но затем Минфин предложил отсрочить использование индекса СПбМТСБ на год. Как предполагают источники "Интерфакса", котировки ценового агентства Argus, которые традиционно задействовались для расчета нефтяных налогов, продолжат использоваться и дальше, но не на базисе CIF (в европейских портах), а на базисе FOB (в российских портах).

Стоимость транспортировки до Европы будет рассчитываться в порядке, установленном Федеральной антимонопольной службой. Если же порядок не будет определен или цена не будет опубликована, то она составит $2 за баррель.

Также прописывается снижение дисконта цены Urals к бенчмарку Brent в расчете нефтяных налогов в 2024 году c $20 до $15 за баррель, в 2025 году до $10/б, а в 2026 году до $6 за баррель, как это предполагается в проекте бюджета на новую трехлетку.

Минфин также предложил закрепить за правительством право увеличить размер дисконта Urals/Brent в 2024-2026 гг., но установить его на уровне не более $20 за баррель.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов говорил, что с 1 января 2024 года Argus перестанет публиковать котировку Urals на базисе CIF, "поэтому переходим на российский биржевой индикатор (ЦСПБ), увеличенный на $4 за баррель, это отражает стоимость доставки - и также расчет Brent минус $20 с 1 сентября".

Однако в проекте бюджета РФ на 2024-2026 гг. было предложено перенести применение индекса ЦСПБ (индекс нефти СПбМТСБ) при определении налоговой ставки НДПИ с 2024 на 2025 год.

Во внесенном в Госдуму законопроекте по-прежнему предлагается выбирать наибольшую из величин - цену Urals, цену Brent с дисконтом или индекс ЦСПБ. В то же время Минфин оставил в законопроекте упоминание и об индексе СПбМТСБ, отметив, что с 2025 года индекс планируется увеличить не на $4 за баррель, как планировалось ранее, а на стоимость транспортировки, рассчитанную по методике ФАС.