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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Источники сообщили о предложении Минфина увеличить НДПИ для конденсата "Газпрома"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Минфин предложил увеличить НДПИ для конденсата "Газпрома" и его "дочек" (кроме тех, где доля добычи газа по отношению к общему объему углеводородного сырья составляет меньше 35%) на коэффициент Кабдт, увеличенный в 1,5 раза, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с текстом законопроекта.

Этот коэффициент предназначен для компенсации отрицательного акциза по сырью. Как поясняли источники "Интерфакса", два завода "Газпрома" получают демпфер по топливу, но производят его из конденсата, не платя, таким образом НДПИ по нефти.

В то же время, говорят собеседники "Интерфакса", между ведомствами еще ведется дискуссия о размере увеличения НДПИ.

Также, обсуждается возможность привязки НДПИ по газу для всех производителей к размеру выручки, получаемой на внутреннем рынке.

Газпром Минфин НДПИ
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