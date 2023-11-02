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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Минфин предложил изменить формулу расчета обратного акциза на нефть

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Минфин предложил изменить формулу расчета обратного акциза на нефть, добавив в нее норматив по поставке бензина и дизтоплива на внутренний рынок, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомые с текстом законопроекта.

Так, в формулу обратного акциза предлагается добавить новое слагаемое, которое уменьшает сумму обратного акциза к получению в случае, если НПЗ не выполняет в налоговом периоде норматив в 40% по поставке бензина и дизтоплива класса 5 на внутренний рынок от общего объема производства светлых нефтепродуктов.

Размер такого уменьшения составит 390 рублей на тонну для налоговых периодов с января по август 2024 года, и 250 рублей на тонну, начиная с сентября 2024 года.

Изменения формулы не коснутся компаний с долей госучастия свыше 25%.

Кроме того, согласно законопроекту, предполагается, что с 1 октября демпфер будет выплачиваться в прежнем объеме (с сентября он был уполовинен, но затем правительство приняло решение вернуть выплаты в прежнем объеме).

Также Минфин предложил продлить действие дисконта цены нефти Urals к Brent в цене экспортной альтернативы по дизтопливу при расчете демпфера. Сейчас эта мера ограничена 2023 годом, ведомство предложило продлить ее до конца 2026 года, как и для бензинов.

Минфин НПЗ Brent Urals
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