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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Рубль слабо изменился к доллару и юаню под влиянием противоречивых факторов

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань слабо меняются на Московской бирже утром в среду, рубль не проявил заметной динамики под влиянием противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,33 руб./$1 (+6,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 9,01 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,4 коп. - до 12,69 рубля.

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