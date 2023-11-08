Минсельхоз с 2024 года введет новые меры господдержки производителей молока

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ с 2024 года вводит новые механизмы господдержки производителей молока. Предполагается, что это позволит к 2030 году выйти на показатель самообеспеченности, предусмотренный доктриной продовольственной безопасности (не менее 90% продукции российского производства). Об этом заявила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на пленарном заседании Новосибирского агропродовольственного форума в среду.

"У нас со следующего года меняются механизмы поддержки по молоку, выделяются приоритетные регионы, (поскольку - ИФ) не во всех регионах можно развивать молочное животноводство", - сообщила она. В этих регионах производители будут получать повышенную субсидию на капитальные затраты.

Кроме того, планируется ввести 50%-ю субсидию на оборудование для ферм с поголовьем 200-400 голов при условии, если количество скота будет увеличено до 1 тыс. голов и более.

Как сообщалось, в 2022 году уровень самообеспеченности молоком составил 84,3%.

Говоря о пути к самообеспеченности семенами сельхозкультур, Лут заявила, что "рано или поздно у нас не будет импортных семян". "С семенами мы сможем справиться сами", - подчеркнула она, сообщив, что квота на импорт семян будет утверждена в конце года и в дальнейшем она будет сокращаться по мере роста отечественного производства.

Постановление правительства о квотировании импорта семян из недружественных стран вступило в силу с 1 октября этого года. В перечень квотируемых включены семена картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.