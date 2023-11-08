Суд ввел наблюдение в томском СП Petroneft и Oil India

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Томской области ввел процедуру наблюдения в ООО "Стимул-Т" (СП Petroneft и Oil India), добывавшем нефть в Томской области, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Временным управляющим назначен член саморегулируемой организации "Объединение арбитражных управляющих "Лидер" Андрей Орловский. Заседание по введению процедуры, следующей за процедурой наблюдения, назначено на 7 марта 2024 года.

Как сказал в суде представитель "Стимула-Т", к настоящему моменту претензии налоговой службы к компании превышают 200 млн рублей. Персонал предприятия сокращен. Счета арестованы в рамках исполнительных производств.

Весной 2023 года "Стимул-Т" подал в арбитражный суд заявление о собственном банкротстве. Этому заявлению предшествовал конфликт с ООО "Норд Империал" (структура индийской ONGC). Компании в суде вели разбирательства вокруг договора 2009 года о прокачке нефти (который действует и в ноябре 2023 года - ИФ). "Норд Империал" оказывал контрагенту комплексную услугу по приему, хранению, транспортировке и сдаче нефти в систему "Транснефти". Компании "Стимул-Т" принадлежит нефтепровод от Тунгольского участка до установки подготовки нефти (УПН) на Киев-Ёганском месторождении. "Норд империал" владеет лицензией на Киев-Ёганское (но месторождение законсервировано), владеет УПН на нем и нефтепроводом от УПН до пункта сдачи-приемки (ПСП) "Завьялово" в систему "Транснефти". "Стимул-Т" - единственный пользователь этой трубы.

"Стимул-Т" считает тариф на услугу необоснованно высоким (изначально он рассчитывается в долларах США, а также ежеквартально умножается на уровень инфляции), поэтому в марте 2022 года компания перестала оплачивать услуги. В августе того же года "Норд Империал" прекратил прием и транспортировку нефти от "Стимула-Т".

В марте 2023 года "Стимул-Т" проиграл первое судебное разбирательство о долге за прокачку нефти. "Стимул-Т" остался должен структуре ONGC $3,8 млн, этот долг был накоплен в пандемийный период. Также суд удовлетворил требование о неустойке в $2,3 млн. Позднее, когда решение вступило в силу, тот же суд решил взыскать со "Стимула-Т" $2,5 млн (долг и неустойка) в пользу "Норд Империал" за услуги, оказанные в апреле-августе 2022 года. Суд также рассматривает еще один иск "Норд Империала" о взыскании $1,3 млн, рассмотрение назначено на 5 декабря.

ООО "Стимул-Т" - совместное предприятие ирландской Petroneft Resources и Oil India (50/50), владеющее лицензией на разведку и добычу углеводородов на Тунгольском участке в Томской области. В пределах участка открыто семь месторождений: Линейное, Тунгольское, Западно-Линейное, Кондрашевское, Арбузовское, Сибкраевское и Северно-Варьяхское.

В октябре 2023 года акционеры ирландской Petroneft Resources plc. согласовали продажу российских активов главе компании в России Павлу Тетякову. Речь идет о добывающих ООО "Линейное" (100% долей), ООО "Стимул-Т" (50% кипрского владельца, еще 50% останется у Oil India) и сервисном ООО "Гранит констракшн" (100%). Для завершения сделки необходимо разрешение российских госорган.

Группа компаний Imperial Energy входит в состав индийской государственной корпорации ONGC Videsh Limited (OVL). Imperial Energy включает в себя группу самостоятельных предприятий, работающих на территории Томской области, в том числе два нефтегазодобывающих предприятия (ООО "Норд Империал" и ООО "Альянснефтегаз") и сервисные предприятия (ООО "Рус Империал Груп" и ООО "Империал Фрак Сервис").