ФНС инициировала банкротство томской структуры ирландской Petroneft

Компания намерена погасить долг

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Управление ФНС по Томской области подало в областной Арбитражный суд заявление о признании банкротом ООО "Линейное" (на 90% принадлежит Petroneft и на 10% - Belgrave Naftogas), говорится в картотеке арбитражных дел.

Заявление было подано 21 февраля, к производству пока не принято. Долг компании составляет 293 млн рублей.

"Вся задолженность будет погашена, компания функционирует в рабочем режиме", - сообщил "Интерфаксу" гендиректор ООО Павел Тетяков.

"Линейное" управляет Ледовым участком, в который входят Ледовое и Черемшанское месторождения, на последнем ведется добыча нефти на уровне 250 б/с. При этом существует риск прекращения добычи, поскольку она ведется в условиях естественного истощения.

По данным ФНС, "Линейное" зарегистрировано в 2007 году, но выручку начало показывать только в 2020 году. В 2021 году компания заработала 341 млн рублей, в 2022 году - 398 млн рублей.

Ранее сообщалось, что летом и осенью 2023 года акционеры Petroneft вели переговоры о продаже томских активов Павлу Тетякову, принципиальные договоренности об этом были достигнуты. В том числе акционеры одобрили сделку, при которой Тетяков за 210 млн рублей приобретает "Линейное". Для завершения сделки Тетякову и Petroneft необходимо получить одобрение от российских государственных органов.

По данным Petroneft на 14 ноября 2022 года (более свежие данные компания не приводит), ее основными акционерами являлись Natlata Partners Limited (контролируется Максимом Коробовым) - 25,7%, Ллойд Уиггинс - 14,46%, Дарья Шафтельская - 9,2%, J&E Davy - 6,6%, Seguro Nominees Limited - 5,4%.