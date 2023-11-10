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Повышенный из-за возврата демпфера НДПИ нефтяники заплатят в январе

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло поправки в законопроект, возвращающий уплату демпфера за топливо в прежнем объеме с октября, следует из материалов, размещенных на сайте Госдумы.

Поправки были внесены в законопроект перед вторым чтением, приняты Госдумой во втором чтении общим массивом в четверг.

Согласно тексту поправок, налог на добычу полезных ископаемых на нефть, который автоматически повышается в результате увеличения выплат по демпферу, не вырастет в октябре-декабре, однако этот недоуплаченный НДПИ должен поступить в бюджет РФ в январе 2024 года.

"В рамках проработки поправок об увеличении выплат НПЗ по демпферу в два раза с 1 октября 2023 года было принято решение перенести на январь 2024 года выплату повышенного НДПИ, который также автоматически увеличивается при изменении формулы демпфера. Это связано с тем, что по налоговому законодательству увеличить выплаты по демпферу в пользу компаний ретроспективно возможно, при этом доначисление НДПИ ретроспективно не допускается. Соответственно, уплата увеличенного НДПИ перенесена на январь 2024 года", - подтвердили "Интерфаксу" в Минфине.

По оценке "Петромаркета", в связи с корректировкой демпфера, заработавшей с октября, дополнительные расходы федерального бюджета в октябре-декабре 2023 года составят около 330 млрд руб.

При обсуждении решения о возврате демпфера в полном объеме, который был уполовинен с сентября, но возвращается с октября, Минфин настаивал, что эти средства должны быть компенсированы бюджету. Как заявлял в ходе слушаний законопроекта замминистра финансов Алексей Сазанов, компенсация бюджетных расходов для этих выплат произойдет за счет автоматического увеличения НДПИ на нефть, заложенного в формуле, повышения НДПИ на конденсат для "Газпрома", а также сокращения выплат по обратному акцизу для нефтеперерабатывающих заводов, не выполняющих обязательства по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок.

В Минфине не уточнили увеличенный объем НДПИ на нефть, который будет выплачен в январе 2024 года.

По оценке Кирилла Бахтина из ИК "Синара", в результате возврата демпфера к прежним параметрам НДПИ на нефть в целом для всех компаний за октябрь-декабрь увеличится на 190 млрд руб. То есть, в январе нефтяникам придется уплатить на 190 млрд рублей больше. Он отметил, что ежемесячные поступления нефтегазовых доходов в бюджет оцениваются в 900 млрд руб., поэтому изменение в формуле НДПИ может быть умеренно позитивно для рубля в январе 2024 года.

Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич заявил "Интерфаксу", что "в целом ожидается нейтральный эффект для отрасли, так как в январе 2024 года будет компенсирован недополученный НДПИ за октябрь-декабрь, что позволит нефтяным компаниям иметь определенный запас времени и донастроить собственную экономику". "Решение о возврате к прежним условиям выплаты демпфера нефтеперерабатывающим компаниям призвано исправить ошибки Минфина и стабилизировать ситуацию на топливном рынке в стране", - заявил он, отметив, что решение уполовинить выплаты нефтяникам "в итоге привело к росту оптовых и розничных цен (на топливо - ИФ) на внутреннем рынке".

"Эксперимент оказался неудачным, прямо говоря - провальным, и создал колоссальные риски для стабильности рынка топлива и стратегические риски для наполнения федерального бюджета. Возврат к прежним правилам - антикризисная мера в портфеле инициатив, наряду с ограничениями экспорта топлива, предложенная правительством после всестороннего диалога с нефтяными компаниями", - заключил Станкевич.

Госдума
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