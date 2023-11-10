"Дербентская винодельческая компания" планирует увеличить мощности в 1,5 раза

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - "Дербентская винодельческая компания" (ДВК, Дагестан), один из крупных производителей вина в РФ, планирует реализовать очередной этап инвестиционного проекта, в результате которого мощности по розливу могут увеличиться с 20 млн до 30 млн бутылок в год. Об этом сообщил генеральный директор компании Эмиль Омаров на Российском винодельческом форуме в пятницу в Москве.

"Мы активно занимаемся инвестированием и в виноградники, и в увеличение производства вина. Сейчас у нас реализуется третий этап расширения производственных мощностей, благодаря которому приняли (на переработку - ИФ) в этом сезоне более 20 тыс. тонн винограда. Это позволяет нам разливать 20 млн бутылок в год", - сказал он.

Реализация четвертого этапа, которая, как он выразился, впереди, "расширит производственные мощности до возможности приемки 30 тыс. тонн винограда и розлив вина – до 30 млн бутылок в год".

По его словам, компания ежегодно высаживает виноградники на площади 200-250 га. Их общая площадь сейчас составляет 1,3 тыс. га. "Хотим довести, как минимум, до 2 тыс. га, чтобы полностью обеспечить себя сырьем", - сообщил Омаров. Причем саженцы компания выращивает в собственном питомнике. "Это наше совместное предприятие с сербами, оно позволяет получать свои саженцы высокого качества", - отметил он.

Как считает глава компании, в развитие виноделия в РФ значительный вклад вносит господдержка, "она позволила активно развиваться все последние пять лет". Однако одной из проблем отрасли стало то, что значительная и наиболее дорогостоящая часть обновления производства – оборудование, а оно в виноделии практически все импортное.

"К сожалению, в виноделии все оборудование западного производства. Здесь кредитование не предполагает возможность субсидирования ставки или возмещения части понесенных затрат, - посетовал Омаров. - В связи с повышением ключевой ставки ЦБ нашей главной финансовой проблемой, или болью, стало очень дорогое обслуживание этой части долгов".

К тому же добавил он, дорожают сырье и материалы. В этом году рост цен на них составил 15-20%. "Сырье и материалы с высоким уровнем валютной составляющей подорожали на 30%. Как следствие - растет себестоимость всего производства", - сказал глава компании.

По его мнению, надо сохранить действующие меры господдержки отрасли, прежде всего, субсидирование закладки виноградников. "Идут кулуарные разговоры, что отрасль вышла на окупаемость, что все хорошо, что, возможно, уже хватит выплачивать субсидии на закладку виноградников. Просьба – сохранить субсидирование, - заявил он. - Выращивать виноград очень дорого, это долгие деньги. Первые плоды от того, что вы вкладываете сейчас, вы получите в лучшем случае через три года. Это и рискованная история, хотя Дагестан в плане климата очень удачный регион для виноделия".

Омаров также сообщил, что компания занялась возрождением автохтонных сортов винограда. "Мы нашли автохтонные сорта Дагестана, которые были утеряны, произвели пробную партию вина из них. На наш взгляд, это направление имеет большой потенциал, - сказал он. - Сейчас в нашем питомнике активно делаем прививки к этим сортам и, думаю, что этой осенью заложим их, как минимум, по одному гектару".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании в 2022 году составила 1,08 млрд рублей против 402,5 млн рублей в 2021 году, чистая прибыль – 219,8 млн рублей против 2,4 млн рублей соответственно.