Инфляция в РФ в октябре составила 0,83%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Инфляция в России в октябре 2023 года составила 0,83% после 0,87% в сентябре, 0,28% в августе, 0,63% в июле, 0,37% в июне, 0,31% в мае, 0,38% в апреле, 0,37% в марте, 0,46% в феврале и 0,84% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

За январь-октябрь 2023 года цены в РФ выросли на 5,47%.

Инфляция в октябре 2023 года практически совпала с ожиданиями аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,85%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в октябре 2023 года ускорилась до 6,69% (аналитики также ожидали 6,7%) с 6,00% на конец сентября, 5,15% на конец августа, 4,30% на конец июля, 3,25% на конец июня, 2,51% на конец мая, 2,31% на конец апреля, 3,51% на конец марта после 10,99% на конец февраля, 11,77% на конец января и 11,94% на конец декабря 2022 года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в октябре 2023 года составил 100,89% (в сентябре 2023 года - 100,92%). В годовом выражении базовый индекс цен в октябре вырос до 105,50% со 104,49% в сентябре.

Продовольственные товары в октябре подорожали на 1,35% (в годовом сравнении - поднялись в цене на 6,00%). В том числе плодоовощная продукция подорожала в октябре на 1,91% (в годовом выражении - выросла в цене на 23,99%).

Непродовольственные товары в октябре стали дороже на 0,55% (в годовом сопоставлении цены поднялись на 5,08%).

Услуги в октябре подорожали в среднем на 0,48% (в годовом выражении - на 9,92%).

Газовое моторное топливо в октябре стало дороже на 1,3%. Цены на бензин автомобильный за месяц снизились на 1,6%, дизельное топливо - на 1,5%.

Росстат в пятницу одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 31 октября по 7 ноября (из-за праздника сроки замера были на один день больше недельного).

Инфляция в РФ с 31 октября по 7 ноября резко ускорилась до 0,42% после с 0,14% с 24 по 30 октября, 0,24% с 17 по 23 октября, 0,15% с 10 по 16 октября, 0,24% с 3 по 9 октября.

С начала месяца прирост цен к 7 ноября (то есть ровно за неделю с 1 по 7 ноября) составил 0,37%, с начала года - 5,86%.

Недельный прирост цен почти в 0,4% стал максимальным с первой недели декабря 2022 года (но тогда недельный рост цен составил 0,58% из-за индексации тарифов на услуги ЖКХ с 1 декабря на 9%). За весь ноябрь 2022 года цены выросли на 0,37% - как только за первую неделю ноября 2023 года.

Из данных за 7 дней ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 7 ноября ускорилась до 7,07% с 6,69% на конец октября, если ее высчитывать из недельной динамики (судя по оценкам годовой инфляции в релизах по итогам советов директоров, такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 6,99%, если высчитывать из среднесуточных данных за весь ноябрь 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

Значительный вклад в столь существенный недельный рост цен внес скачок стоимости отечественных легковых автомобилей, которые с 31 октября по 7 ноября подорожали на 5,49%, а, учитывая их высокий вес в потребительской корзине (примерно 0,15%), вклад удорожания отечественных авто в недельную инфляцию можно оценить примерно в 0,08 п.п.

Оценка Минэкономразвития РФ

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 7 ноября на уровне 6,99%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На первой неделе ноября (период с 31 октября по 7 ноября 2023 г. - 8 дней) инфляция составила 0,42%. В сегменте продовольственных товаров инфляция составила 0,47% (после 0,33% неделей ранее) в основном за счет плодоовощной продукции. На остальные продукты питания рост цен сохранился практически на уровне прошлой недели. В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,63% (после роста на 0,01% неделей ранее) с учетом удорожания легковых автомобилей. В секторе услуг темпы роста цен снизились до 0,06% (с 0,18% неделей ранее) на фоне удешевления авиабилетов на внутренние рейсы, услуг гостиниц и санаториев", - говорится в обзоре министерства.

Решение по ключевой ставке

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 27 октября принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов - до 15% годовых. Это было неожиданным решением для рынка: почти все участники консенсуса "Интерфакса" прогнозировали шаг на 100 б.п., тогда как повышение на 200 б.п. было альтернативным вариантом, звучавшим лишь в некоторых прогнозах.

ЦБ при этом убрал из заявления направленный сигнал, оставив нейтральную формулировку: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

Прогноз по инфляции на 2023 год ЦБ 27 октября повысил (второй раз за два месяца) до 7-7,5% с 6-7%, а главное - впервые допустил превышение таргета по итогам 2024 года, преобразовав канонический вариант в 4% в диапазон 4-4,5%. Впрочем, и 4,5% будет соответствовать цели Центробанка, ведь эти "лишние" 0,5 п.п. не выводят инфляцию за рамки понятия "вблизи 4%", настаивает регулятор.

Минэкономразвития в сентябре существенно повысило свой прогноз по инфляции на 2023 год - сразу до 7,5% с 5,3% в апрельской версии, а на 2024 год увеличило до 4,5% с 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по инфляции в 2023 году составляет 7,2% (вырос с 6,6% по опросу в начале октября), по инфляции в 2024 году - 5,1% (не изменился).

Согласно последнему опросу "Интерфакса", консенсус-прогноз по ключевой ставке на конец 2023 года вырос до 15% (с 13,75% по опросу в начале октября) - практически все экономисты ждали сохранения на декабрьском заседании ЦБ ставки на текущем уровне в 15%, лишь один прогнозировал ее увеличение до 16%. Однако опрос проводился до публикации данных за первую неделю ноября, которые могут поколебать экономистов в этой уверенности.