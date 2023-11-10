Цены на бензин в РФ в октябре снизились впервые с февраля – на 1,57%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России в октябре 2023 года снизились впервые с февраля этого года - на 1,57% относительно предыдущего месяца, после того, как в сентябре росли на 2,11%, в августе на 2,5%, в июле - на 2,2%, сообщил в пятницу Росстат.

За десять месяцев 2023 года цены на бензин выросли на 7,97% (при общей инфляции в 5,47%).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года бензин в октябре 2023 года подорожал на 8,10%.

Цены на дизельное топливо в октябре упали на 1,5% после того, как в сентябре подскочили на 6,2%, в августе выросли на 4,1%, в июле - на 0,8%, в июне - на 0,3%, в мае - на 0,1%. В апреле ДТ подешевело на 0,2%, в марте - на 0,4%, в феврале - на 0,7%. В январе 2023 года цены на дизель росли на 0,6%.