"Соллерс" создал двухлетний запас запчастей для своих легких грузовиков

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Созданный "Соллерсом" в Елабуге склад запчастей для сервисного обслуживания выпускаемых с конца прошлого года легких коммерческих автомобилей (LCV) под брендом Sollers сформировал запасы на два года, сообщил журналистам директор по продажам и маркетингу завода по выпуску "Соллерс Алабуга" Марат Шарипов.

Грузовики Sollers Atlant выпускаются на заводе концерна в ОЭЗ "Алабуга" с ноября прошлого года на основе технологий китайского концерна JAC. С того же срока там производились компактные грузовики Sollers Argo, выпуск которых сейчас перенесен из Татарстана на территорию УАЗа.

"Сомнения, связанные с продуктом, с местом происхождения нашего технологического партнера - мы готовились к этому. Нужно было сделать достаточный запас запасных частей "на земле", в России. И, собственно, раньше, чем мы заказали машины, мы заказали запчасти, создав склад, который составляет более 2,3 тыс. артикулов запчастей, более 350 тыс. позиций. Склад находится на нашем заводе (в Елабуге - ИФ), за сборочной линией. Мы покрываем сейчас все потребности клиентов. Склад рассчитан, по нашим оценкам, для двухлетнего обслуживания с теми продажами, на которые мы рассчитываем", - сказал Шарипов.

Он отметил, что "Соллерс Алабуга" в рамках подзаказа запчастей в месяц в среднем привозит в РФ "от двух до пяти контейнеров". В основном речь о запчастях для сервисного обслуживания.

"Понятно, что все предугадать невозможно. Бывают индивидуальные случаи, от которых никто не застрахован - 100% номенклатуры невозможно иметь. Для этих случаев существует срочная авиадоставка. Канал проработанный, мы им уже пользовались на самом деле пару раз. Две авиадоставки в месяц мы в среднем осуществляем по срочным заказам", - сообщил Шарипов.

Он уточнил, что дилерская сеть легких грузовиков Sollers в РФ насчитывает 70 дилерских центров в 50 городах.