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Соллерс начал серийный выпуск пикапов Sollers T6 на дальневосточном автозаводе

Соллерс начал серийный выпуск пикапов Sollers T6 на дальневосточном автозаводе
Автомобиль "Соллерс" на Восточном экономическом форуме
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Группа "Соллерс" запустила серийное производство пикапов Sollers T6 на дальневосточном автозаводе бывшего совместного предприятия с японской Mazda - ООО "Автомобильные индустриальные технологии" (АИТ, ранее - ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус"), передал корреспондент "Интерфакса".

Производство на предприятии автоконцерна во Владивостоке перезапущено в рамках ВЭФ-2023 при участии вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова и председателя совета директоров "Соллерса" Адиля Ширинова.

"Сегодня во Владивостоке мы дали старт серийному производству новых пикапов Sollers ST6, а в 2024 году предприятие планирует запустить производство ещё одной модели Sollers в рамках реализации СПИК. Кроме того, группа "Соллерс" планирует дальнейшее расширение продуктовой линейки транспортных средств, которые будут выпускаться на Дальнем Востоке", - заявил Мантуров, которого цитирует пресс-служба Минпромторга.

Ширинов со своей стороны отметил, что перезапуск серийного производства на заводе во Владивостоке и сохранение команды предприятия были в числе приоритетов компании в этом году.

"Мы сделали первый шаг в новой истории развития этого индустриального актива, начав работу в сегменте пикапов, одном из самых перспективных с точки зрения потенциала роста на российском рынке. Наша новая модель ST6 сочетает в себе надежность, функциональность и комфорт, предоставляя широкие возможности применения как для бизнеса, так и для любителей путешествий и активного отдыха. Мы рассчитываем, что ST6 будет пользоваться особым спросом среди жителей Дальнего Востока, и именно поэтому запускаем специальные условия его приобретения для покупателей в ДФО", - сказал глава совета директоров "Соллерса".

Полноприводный пикап Sollers ST6 будет доступен в версиях с бензиновым (176 л.с.) и дизельным (136 л.с.) двигателями рабочим объемом 2 л. экостандарта Евро-5. Автомобили комплектуются шестиступенчатой механической коробкой передач. Базовое оснащение включает в себя две подушки безопасности, систему напоминания о не пристегнутых ремнях, ABS+EBD, ESC и ассистент старта на подъеме. Пятиместный пикап будет доступен для заказа в комплектациях Base и Comfort, в шести цветовых исполнениях. Грузовой отсек размером 152х152х47 см имеет специальные петли для фиксации содержимого. Грузоподъемность версии с бензиновым двигателем - 820 кг, с дизелем - 900 кг.

Начало продаж пикапа Sollers ST6 намечено на октябрь. Для жителей Дальнего Востока предусмотрена скидка.

Проект организации производства пикапов во Владивостоке предполагает их постепенную локализацию, в частности, за счет установки двигателей и коробок передач, которые будут выпускаться "Соллерсом" на предприятиях в европейской части России. Также приоритетным направлением локализации является использование российской электроники.

Как пишет в понедельник "Коммерсант", пикап Sollers ST6 - модель, аналогичная китайскому JAC T6. Двухлитровый дизельный двигатель JAC "Соллерс" локализует на заводе в Елабуге. Этим мотором планируется также оснащать линейку легких коммерческих автомобилей Sollers и классическую линейку "УАЗа". Коробка передач для пикапов будет выпускаться на "Заволжском моторном заводе" (ЗМЗ).

Дальневосточный завод "Соллерса", будучи российско-японским СП, выпускал автомобили с 2012 года. До весны 2022 года там производились кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, седан Mazda 6. За 2021 год предприятие собрало около 29 тыс. машин. Такой объём, как следует из данных АЕБ, и был реализован в 2021 году на рынке РФ.

"Соллерс" консолидировал 100% долей бывшего паритетного СП с Mazda в конце 2022 года. Mazda сообщала, что сделка совершалась за символическую стоимость в 1 евро с опционом на выкуп доли в СП в течение трёх лет. Убыток в связи со сделкой японский концерн оценил в 12 млрд иен - чуть более $82 млн по курсу на момент совершения сделки.

Владивосток ДФО Sollers
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