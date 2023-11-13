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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Клиенты Сбербанка столкнулись с трудностями при совершении переводов

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Перевод средств в "Сбербанк онлайн" временно недоступен.

Как сообщили "Интерфаксу" несколько клиентов Сбербанка, невозможно перевести средства ни внутри банка, ни в другую кредитную организацию по системе быстрых платежей.

При совершении операции в приложении появляется сообщение о временной недоступности сервиса: "По техническим причинам вы не можете выполнить данную операцию. Пожалуйста, повторите попытку позже".

Позднее Сбербанк сообщил об устранении сбоя. "Все сервисы "Сбербанк онлайн" работают в штатном режиме, наши специалисты оперативно их восстановили", - заявила пресс-служба банка.

Сбербанк
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